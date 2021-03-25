Смольный не согласовал белорусам празднование Дня Воли

Администрация Петербурга отказалась согласовывать проведение белорусского праздника День Воли, о котором ранее уведомили Смольный местные активисты. О решении властей ни сообщили в своём Telegram-канале.

По задумке активистов, мероприятие должно было пройти сегодня, 25 марта, у посольства республики на улице Бонч-Бруевича.

"Ваш визит к посольству может подставить тех, кто пытался согласовать акцию. Любое скопление людей, так же, как и одиночное пикетирование, будет воспринято полицией как нарушение закона", - призывают организаторы несогласованной акции.

День Воли - белорусский праздник, посвящённый провозглашению независимости первого национального государства. Обычно отмечается 25 марта. В этом году местные власти не разрешили проводить никакие мероприятия по случаю праздничного дня.

Напомним также, что 23 марта петербургская полиция задержала пятерых белорусских активистов, в числе которых был также лидер землячества Владимир Драгун. Поводом для претензий правоохранителей послужил ролик с БЧБ-флагом, снятый на Морской набережной. Сегодня суд рассмотрит их дела.