У "Норникеля" появился вице-президент по экологии и промышленной безопасности

Горно-металлургическая компания "Норникель" объявила об учреждении поста вице-президента по экологии и промышленной безопасности. Этот пост достался Станиславу Селезневу, ранее работавшему директором департамента экологии. Кроме того, компания ввела пост вице-президента по управлению инвестиционными проектами. Руководство промышленного гиганта расценивает это управленческое решение как усиление двух важнейших направлений деятельности.

"Мы фокусируемся на них, чтобы достичь нашей глобальной цели — создать современное, безопасное, экологически чистое производство и обеспечить устойчивый рост бизнеса", - считает старший вице-президент фирмы Сергей Дубовицкий.

Напомним, что "Норникель" стал героем скандала с разливом 20 тысяч тонн нефтепродуктов на территории Норильска в конце мая прошлого года. Инцидент стал крупнейшей экокатастрофой в истории Арктики, за ущерб от которой компании пришлось выплатить в федеральный бюджет беспрецедентный штраф в размере 146 млрд рублей.