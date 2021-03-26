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10:40

Денис Четырбок запустил собственное приложение

фото ЗакС политика Денис Четырбок запустил собственное приложение

Депутат Заксобрания Петербурга Денис Четырбок обзавелся собственным мобильным приложением: "Мой депутат. Четырбок". Приложение доступно на платформах для iOS и Android.

Представители депутата заявили, что только через "ВКонтакте" в среднем за год он получает более 2,5 тысяч обращений граждан без учета обычных личных сообщений. Они объяснили решение создать приложение попыткой создать "дополнительные каналы связи", чтобы упростить взаимодействие с гражданами.

В приложении собраны новости, связанные с деятельностью Четырбока и его работой в Заксобрании. Через приложение можно оставить обращение к депутату: для этого нужно будет предварительно авторизироваться и подтвердить свой номер телефона. Также в нем собрана информация об округе депутата и контакты его общественных приемных.

фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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