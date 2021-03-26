Мосгорсуд отменил штраф Сергею Смирнову за пикет в поддержку Азара

Мосгорсуд отменил штраф главному редактору "Медиазоны" Сергею Смирнову за пикет в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара в 2020 году, сообщил Смирнов в Telegram.

Штраф в 4 тысячи рублей Смирнову выписала административно-техническая инспекция за нарушение "режима самоизоляции". Смирнов обжаловал решение в Тверском суде Москвы, но суд оставил штраф в силе. После этого была подана жалоба в Мосгорсуд.

Заседание состоялось в начале марта, но ни Смирнов, ни его адвокат не смогли на нем присутствовать. Оказалось, что судья отменил постановление о штрафе и прекратил производство по делу. Смирнов отметил, что это был тот же судья, который недавно снизил ему административный арест с 25 суток до 15 за шутку в Twitter.