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13:35

Васильев, Морозов, Эйфман и Яблонский претендуют на звание почетного гражданина Петербурга

фото ЗакС политика Васильев, Морозов, Эйфман и Яблонский претендуют на звание почетного гражданина Петербурга

Комиссия по образованию, культуре и науке ЗакСа 29 марта решила, что вопрос о присвоении звания почетного гражданина Петербурга будет рассмотрен в 2021 году, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Депутат от "Единой России" Любовь Егорова объявила, что пока на эту должность претендуют четыре человека. Это ученый-гидротехник, научный руководитель Санкт-Петербургского государственного политехнического университета Юрий Васильев, основатель и генеральный директор компании Biocad Дмитрий Морозов, народный артист России, балетмейстер Борис Эйфман и заслуженный врач России, директор ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава России Пётр Яблонский. Их кандидатуры рассмотрят на одном из ближайших заседаний комиссии. Список претендентов может пополниться новыми фамилиями.

Напомним, депутаты ЗакСа раз в год могут выбрать одного или двух почетных граждан Петербурга по представлению общественных организаций или коммерческих предприятий. Голосование по этому вопросу проводится тайно на пленарном заседании. Предварительно кандидатуры рассматривает комиссия по образованию, культуре и науке.

Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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