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13:47

Вишневский просит прокуратуру Мурманска добиться освобождения главы турклуба "Скиф" из СИЗО

фото ЗакС политика Вишневский просит прокуратуру Мурманска добиться освобождения главы турклуба "Скиф" из СИЗО

Депутат Заксобрания Борис Вишневский направил обращение зампрокурору Мурманской области с просьбой опротестовать решение Мурманского горсуда арестовать руководителя тургруппы клуба "СКИФ" Сергея Смирнова, сообщил депутат в соцсетях.

Мурманский горсуд 25 марта арестовал Смирнова на два месяца. Дело возбудили после того, как группа подростков в составе тургруппы 22 марта попала под лавину в Хибинах, погибла 12-летняя девочка. По версии следствия, Смирнов решил срезать путь, отклонился от заданного маршрута и повел детей в горы, хотя те не имели должной экипировки для этого. Смирнов настаивает на том, что от маршрута он не отклонялся.

К Вишневскому обратился родительский комитета туристического клуба "СКИФ". Его представители считают, что Смирнов сделал все, чтобы в его силах для спасения девочки, а причиной ее гибели стало позднее прибытие на место спасателей и недостаточная слаженность работы и оснащение экстренных служб Мурманской области. 

"Когда до места происшествия добрались первые спасатели, и девочка была еще жива, среди спасателей не было профессионального медика, и не было возможности транспортировки пострадавшей, поскольку ни власти Мурманской области, ни МЧС не могли оперативно решить вопрос о направлении вертолета.  И кстати, как сообщают родители, попавших под лавину откапывали не спасатели (как сообщали мурманские СМИ), а сами туристы во главе со Смирновым, и еще две группы, подошедшие на помощь. В этих условиях искать "крайнего" в лице руководителя группы, который сделал все, что мог – совершенно неверно", - заявил депутат.

Ранее стало известно, что СК взял подписку о неразглашении с участников дела из-за того, что большинство свидетелей – несовершеннолетние. Мурманский СК расследует дело ст. 283 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни), СК по Петербургу – по ст. 293 УК РФ (халатность).

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру


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