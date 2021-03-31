ЗакС утвердил проект федерального закона, уточняющего правила прекращения аренды недвижимости

Петербургский парламент в среду, 31 марта, одобрил в первом чтении проект федерального закона, регламентирующего государственную регистрацию прекращения аренды недвижимого имущества.

В документе говорится, что такая регистрация может осуществляться по заявлению арендодателя в случае одностороннего отказа арендодателя от исполнения договора аренды в связи с нарушением арендатором обязанности по внесению арендной платы два или более раз при условии, что такой отказ предусмотрен законом или договором.

К заявлению должны быть приложены копии уведомления об одностороннем отказе арендодателя от исполнения договора аренды. Кроме того, предоставляются копии документов, подтверждающих направление такого уведомления в адрес арендатора по почте копии уведомления арендатора о необходимости погашения им задолженности по арендной плате и о возможности одностороннего отказа арендодателя от исполнения договора аренды в случае непогашения задолженности.

Орган регистрации прав при представлении арендодателем заявления о государственной регистрации прекращения аренды недвижимого имущества в течение одного рабочего дня обязан уведомить в письменной форме об этом арендатора.

Сергей Еремеев