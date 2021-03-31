ЗакС вернул в ЗНОП участки в парке Интернационалистов

Законодательное собрание Петербурга отказалось исключать 0,9 га из состава парка Интернационалистов в Купчино. Соответствующая поправка была принята во втором чтении закона о зеленых насаждениях общего пользования в среду, 31 марта.

Согласно ранее принятому в первом чтении документу, территория парка должна была лишиться участков вдоль Южного шоссе. В Смольном это объясняли необходимостью расширения магистрали.

В января комиссия по городскому хозяйству ЗакСа утвердила поправки, согласно которым данным участкам должен вернуться статус ЗНОП, что защитит их от уничтожения.

Подробнее об одобренных и не одобренных комиссией поправках читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев