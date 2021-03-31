Участок в парке Малиновка единороссы не захотели переводить в статус ЗНОП

Депутаты Законодательного собрания Петербурга из фракции "Единая Россия" 31 марта отказались голосовать за поправку, которой предлагалось защитить от вероятной застройки территорию в парке Малиновка, где ранее планировалось возвести храм.

Поправку, переводящую участок в перечень зон зеленых насаждений общего пользования, внес представитель "Яблока" Борис Вишневский. Он отметил, что религиозной организации уже давно передали другой участок.

- Там будет православный храм, - пообещал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, обращаясь к Вишневскому и представителю Смольного в ЗакСе Юрию Шестерикову.

"За" принятие поправки проголосовали только 12 депутатов.

Напомним, от идеи строительства храма в Малиновке городские власти отказались еще в 2017 года после протестов местных жителей. В парке несколько лет действует ограничение на строительство. Там запрещено возводить строения выше 5 метров.

Подробнее о поправках в закон о ЗНОП, рекомендованных и не рекомендованных к принятию, читайте в материале ЗАКС.Ру.

Сергей Еремеев

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