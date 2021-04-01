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Муниципал

12:48

Задержанных в январе депутатов МО "Смольнинское" не стали штрафовать

фото ЗакС политика Задержанных в январе депутатов МО "Смольнинское" не стали штрафовать

Мировой суд Петербурга № 208 в четверг, 1 апреля, прекратил семь из 13 дел в отношении депутатов МО "Смольнинское", которых 20 января задержали у здания муниципалитета. Об этом ЗАКС.Ру сообщил защитник мундепов Виктор Воробьев.

Задержанным вменялось нарушение антикоронавирусных ограничений (ст. 8.6.1 КоАП Петербург). По словам Воробьева, суд не входил в обсуждение фактов, а лишь указал, что состава правонарушений, согласно городскому административному кодексу, нет.

 - Мы еще не видели мотивировочной части постановлений, - рассказал представитель депутатов. - Но, насколько я понял позицию суда, речь о том, что якобы имевшие место нарушения квалифицируются не по городскому КОАП, а по федеральному. Мировой судья не может определить, был ли состав правонарушения по федеральному закону, потому что это подсудность районного суда.

Прекращены производства по делам депутатов Екатерины Кузнецовой, Ивана Чеботаря, Александра Захарова, Елены Мишкинис, Никиты Юферева, Дианы Серой и Павла Безумова. Материалы еще по шести задержанным в суд пока не поступали. 

Напомним, мундепы "Смольнинского" утверждали, что хотели провести заседание, однако в муниципалитет их не пустили. Тогда они прошли в муниципальный досуговый центр по тому же адресу и провели встречу в его коридоре. Позже присутствовавших депутатов задержали и отвезли в 76 отдел полиции. Заявления о нарушении атикоронавирусных ограничений в отношении них написала директор досугового центра Ольга Зидан, отметили депутаты.


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