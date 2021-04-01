Макаров желает послушать отчёт главы УФНС по Петербургу в ЗакСе

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров выступил с идеей позвать в стены Мариинского дворца главу регионального управления Федеральной налоговой службы России Александра Гнедых и прослушать доклад о работе ведомства.

Он напомнил, что ежегодно при составлении бюджета города парламентский блок тесно взаимодействует с УФНС.

"В этом году ситуация особая – в связи с пандемией коронавируса городу пришлось перейти на "ручное управление". Для того, чтобы своевременно корректировать вектор экономической и социальной политики, нам крайне важно максимально точно знать, насколько эффективно работает пакет "законодательной антивирусной терапии", принятый Законодательным Собранием. Уверен, прямой диалог с региональным Управлением ФНС поможет нам получить необходимую для этого информацию", - прокомментировал свою инициативу Макаров.

Согласно регламенту городского парламента, приглашение того или иного руководителя территориального подразделения федерального органа исполнительной власти с отчётом о его деятельности сначала должен утвердить комитет по законодательству, после чего вопрос следует рассмотрят депутаты в ходе заседания ЗС. На финальной стадии в документ включаются вопросы от парламентариев.

В случае, если инициатива будет всецело одобрена, то визит Гнедых станет прецедентным для Заксобрания, так как ранее главы УФНС в стенах Мариинского дворца не выступали.

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