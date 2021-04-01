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20:25

Участника факельного шествия в поддержку Twitter в Петербурге арестовали на семь суток

фото ЗакС политика Участника факельного шествия в поддержку Twitter в Петербурге арестовали на семь суток

Красногвардейский суд Петербурга 1 апреля арестовал сторонника "Весны" Никиту Левкина, задержанного во время факельного шествия 30 марта.

Активиста признали виновными в нарушении ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение акции без подачи уведомления). В качестве наказания ему назначили семь суток ареста: двое из них он уже провел в 52-м отделе полиции.

Сторонники "Весны" вышли на акцию против блокировки Twitter 30 марта. Одевшись в серые мантии, они несли в руках факелы и, как указано в протоколе, "полотно флага красного цвета, по центру которого в белом кругу чёрным цветом нанесена эмблема, схожая с логотипом Федеральной службы РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций". Вскоре после акции их задержали и доставили в 52-й отдел полиции, где активисты из-за проблем с составлением протоколов провели две ночи.

Роскомнадзор 10 марта начал искусственно замедлять работу Twitter из-за того, что соцсеть игнорировала требования ведомства об удалении запрещенного контента. 16 марта РКН предупредил о возможной блокировки социальной сети в середине апреля, если та не начнёт удалять противоправные посты.

Константин Леньков

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