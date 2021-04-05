Псковские власти возмущены концертом с нарушениями противоэпидемических правил

В Псковской области разгорелся скандал, вызванный концертом артистов Niletto и Клавы Коки, который проходил с нарушением противоэпидемических мер. Директора Ледового дворца Пскова, где проходило выступление с несоблюдением социальной дистанции и превышением допустимого числа зрителей, уже отстранили от работы. Губернатор Михаил Ведерников назвал общественное возмущение ситуацией справедливым.

"Я получил десятки обращений на эту тему. Отвечаю всем: безнаказанным никто не останется. По итогам разбирательства вчера и сегодня начаты служебные проверки в отношении руководителей комитета по спорту и комитета по культуре", - написал он в собственном Instagram.

Организатора концерта могут оштрафовать на полмиллиона рублей. Тем временем, в регионе в течение последней недели наблюдается рост числа заражений. В последние дни ежесуточно фиксируется от 70 до 100 новых случаев инфицирования.