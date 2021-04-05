Второй приговор по стычке на Сенной

Полтора года условно получил водитель самосвала из Петербурга Артем Попов, помогавший отбить задержанного на протестной акции 31 января. Суд решил, что он толкнул в спину подполковника МВД и пнул по ноге водителя полицейской машины. Обвинение настаивало на реальном сроке. Помогли признание вины, положительная репутация и 2 тысячи рублей, переведенные фонду Чулпан Хаматовой "Подари жизнь".

32-летний Артем Попов оказался в числе 1300 задержанных на петербургской акции "Свободу Навальному" 31 января. На следующий день Следственный комитет сообщил об уголовных делах по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в отношении полицейских на Сенной площади. Попов стал одним из двух обвиняемых. 3 февраля его отправили в СИЗО. "Вину признал", - объявила объединенная пресс-служба города.

Попов согласился дать признательные показания и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Это означает - без исследования доказательств и допроса свидетелей судом. При особом порядке приговор не может быть выше двух третей от максимальной планки.

Заседание по существу Октябрьский районный суд назначил уже на 5 апреля. Пятью днями ранее в том же суде 1,5 года условно получил Кирилл Богданов. Его также обвиняли по 318 УК за толкание полицейских на Сенной площади в то же время, когда там находился Попов.

Несанкционированная акция под лозунгами, навеянными расследованием о дворце в Геленджике и арестом Алексея Навального, 31 января началась на Пионерской площади. Протестующих оттуда вытеснили в разных направлениях. Часть из них направились в сторону Сенной. Когда первые колонны дошли до площади, там уже дежурили сотрудники полиции и ОМОН. Задержания начались после того, как несколько молодых людей выскочили на проезжую часть улицы Садовая, в надежде, что за ними пойдут другие протестующие. В автозаки забирали всех подозрительных - и тех, кто успел выскочить на дорогу, и стоявших на тротуаре.

Сопротивление поначалу никто не оказывал, но когда неподалеку от Иоанновской часовни пять человек в форме достаточно жестко стали хватать за руки и за ноги мужчину, и он упал, стоявшие рядом принялись отбивать неизвестного. В полицейских кидали снежками, их отталкивали руками так, чтобы задерживаемый смог выбраться. Когда мужчина выскочил, сотрудники МВД попытались схватить еще кого-нибудь, но поняв, что силы не на их стороне, стали отступать. Толпа почувствовала уверенность и пошла на полицейских. Продолжали лететь снежки, силовикам кричали "Уходи" и всяческие оскорбления. Инцидент закончился тем, что на подмогу сотрудникам МВД прибежал ОМОН, который оттеснил всех оказавшихся поблизости в сторону улицы Ефимова. Омоновцы применяли резиновые дубинки и электрошокеры, несколько человек пожаловались, что их залили из перцовых баллончиков.

В группе из пяти отступавших полицейских был подполковник Дмитрий Батлаков, командир отдельного батальона патрульно-постовой службы по Адмиралтейскому району. Его тоже толкали и стрались пнуть. В какой-то момент офицер оступился и потерял шапку. Подняв головной убор, он достал табельный пистолет и, пятясь, направил его в сторону протестующих. Позже в региональном управлении МВД назвали действия полицейского обоснованными. В Главке заявили, что демонстрация оружия возымела эффект, поскольку "противоправные действия прекратились".

Следователи установили, что Попов якобы тоже один раз толкнул подполковника. Кроме того, как считает сторона обвинения, он пнул по ноге полицейского водителя, также участвовавшего в задержаниях. Свою вину он признал и еще будучи в камере СИЗО написал письма пострадавшим с просьбой простить его. Оба сотрудника сообщения получили и извинения приняли.

В ходе заседания Батлаков спросил у подсудимого, удивило ли его быстрое задержание:

- Неожиданно было, когда вас в этот же день задержали? Не ожидали, да? Сюрприз был, да? Когда пришли домой, а вас уже ждут, не ожидали, да?

Подсудимый объяснил, что домой в тот день не приходил. Он был задержан как участник несанкционированной демонстрации и уже в этом статусе узнал об обвинении в уголовном преступлении.

Попов - уроженец Архангельской области. В Петербурге он проживает с 2011 года. Снимает квартиру вместе с девушкой на окраине города. На родине у молодого человека остались родственники, каждый месяц часть своей зарплаты он отправляет матери-пенсионерке на лекарства, около года назад она перенесла инфаркт. В последнее время Попов работал водителем самосвала в частной компании. Увольнять после ареста его не стали.

- Может быть, сложно в это поверить, но я к оппозиции какого-то отношения не имею, - заявил он суду. - Я оказался там чисто из любопытства. Мне в этот день делать было нечего, у нас работа стояла. По видео я узнал об этой акции, и мне стало любопытно.

Подсудимый рассказал, что действовал на Сенной площади "в состоянии аффекта", а когда узнал, что один из потерпевших воевал в Чечне, ему стало особенно стыдно.

- Сейчас я осознаю, что поступил некрасиво, - добавил Попов.

Его адвокат Лариса Олейник сообщила суду, что на этапе предварительного следствия пыталась встретиться с потерпевшими, но ей этого не удавалось из-за постоянной занятости сотрудников органов внутренних дел. После неудачных попыток пообщаться, защитница и ее доверитель решили переправить 2 тысячи рублей благотворительному фонду Чулпан Хаматовой "Подари жизнь". Олейник объяснила, что это было сделано "в качестве действий, направленных на заглаживание ущерба" и выразила уверенность, что потерпевшие не будут против этого возражать. Банковский чек, подтверждающий денежный перевод, приобщили к материалам дела. Суд взял его во внимание при вынесении решения.

Сторона обвинения запросила для Попова два года колонии-поселения, "учитывая характер содеянного, степень общественной опасности совершенного преступления". Защита настаивала на одном годе условно. Адвокат Олейник обратила внимание, что в деле нет ни одного отягчающего обстоятельства, а совокупность смягчающих и тяжести совершенного преступления позволяют не изолировать Попова от общества. Потерпевшие оставили вопрос на усмотрение суда.

- Я, в принципе, согласен с позицией прокурора. Я тоже не зверь и не кровавый… Поэтому на усмотрение суда, - сказал подполковник Батлаков.

Подсудимый в своем последнем слове был краток:

- Я в первый раз в такой ситуации. На счет наказания… По справедливости. Как накажете, так и заслужил.

Через полчаса судья Роман Калитко огласил приговор. Смягчающими обстоятельствами были признаны положительные характеристики подсудимого, отсутствие судимостей и привлечения к ответственности по административным статьям, признание вины и раскаяние, а также денежный перевод благотворительному фонду. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Попову назначили полтора года условно.

Это уже третий условный срок по итогу зимних протестов в Петербурге. Помимо Попова и Богданова, ранее из-под стражи выпустили многодетного отца и геодезиста Андрея Ломова. Его обвинили по статье о насилии над представителем власти еще после первой зимней акции, которая состоялась 23 января. Ломов получил 2 года условно. Известно пока только об одном реальном сроке по итогу январских демонстраций в Петербурге. Сторож Евгений Туганков получил 1 год колонии-поселения, его обвинили в том, что он ударил задерживавшего людей омоновца на Пионерской площади 31 января. Его дело также слушалось особым порядком.

Сергей Еремеев