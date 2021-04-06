Макаров поддержал поправки в ФЗ, узаконивающие получение соцуслуг дистанционно

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров приветственно отозвался о законопроекте, внесенный его коллегами-единороссами и призванный узаконить на федеральном уровне возможность получения некоторых видов социальных услуг в дистанционном режиме. Пандемия коронавируса, по его мнению, за год с небольшим доказала эффективность и правильность этого пути развития соцобслуживания.

"Время показало, что киберпространство можно вполне эффективно использовать на благо человека, не просто дублируя процессы, а именно повышая качество некоторых экономических и социальных инструментов. Это останется в нашей жизни и после того как вирус уйдет. Мы уже сделали шаг вперед. Теперь крайне важно законодательно расставить все точки над i", - цитирует его слова пресс-служба Мариинского дворца.

Макаров заметил, что на федеральном уровне единороссы уже тоже успели заняться проблемой "дистанционки". В частности, имеется в виду принятый закон, инициированный сенаторами Валентиной Матвиенко и Андреем Турчаком, который регулирует различные аспекты удаленной работы.

Накануне губернатор Александр Беглов в своей еженедельной радиопрограмме на "Радио России - Петербург" выразил удовлетворение от того, что город стремится оказывать услуги гражданам и электронным, и традиционным, очным способом.

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