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6 апреля 2022, 18:54

Суд не стал смягчать наказание активистам "Весны" за участие в факельном шествии

фото ЗакС политика Суд не стал смягчать наказание активистам "Весны" за участие в факельном шествии

Городской суд Петербурга 6 апреля рассмотрел апелляционные жалобы сторонников "Весны" Богдана Литвина, Никиты Левкина и Георгия Смирнова на решение районного суда об административных арестах за нарушение правил организации публичных мероприятий. Суд оставил без изменений наказание троим участникам факельного шествия против действий Роскомнадзора, задержанным 30 марта через несколько минут после начала акции. Об этом сообщили активисты "Весны" в Twitter. 

Через двое суток после задержания, 1 апреля, Красногвардейский районный суд арестовал четырех участников акции против возможной блокировки Роскомнадзором социальной сети Twitter. Богдан Литвин, Никита Левкин и Георгий Смирнов получили семь суток ареста, которые истекают 7 апреля. Александре Кодий назначили пять суток ареста, она вышла из спецприемника 5 апреля. 

 

Константин Леньков

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