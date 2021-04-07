Петербургский ЗакС окончательно принял законопроект о блокадниках из Ленобласти

Законодательное собрание Петербурга 7 апреля утвердило в третьем чтении поправку в Социальный кодекс города, уточняющую понятие блокадников.

Согласно предложенному Смольным изменению, Ленинградом в период 1941-1944 годов будет считаться "территория внутри блокадного кольца в период военной блокады Ленинграда с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года". Таким образом, региональные льготы смогут получить граждане, проживавшие внутри фашистского кольца, но за чертой города.

Точные границы блокады планируется определить с помощью информации из архивов.

Сергей Еремеев