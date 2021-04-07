Бизнес-омбудсмен оценил инвестиционный климат в Петербурге не выше четверки

Уполномоченный по правам предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов выступил 7 апреля выступил в Законодательном собрании с ежегодным докладом.

После того как бизнес-омбудсмен отчитался о проделанной работе, депутат от КПРФ Александр Рассудов попросил его оценить инвестиционный климат региона по пятибалльной шкале.

- Между тремя и четырьмя баллами, - ответил Абросимов после небольшого раздумья.

Также он рассказал, что мерами государственной поддержки в пандемию воспользовались менее 30% предпринимателей, опрошенных аппаратом бизнес-омбудсмена. При этом от введенных ограничений пострадали более 80% бизнесменов, участвовавших в опросе. По словам Абросимова, в 2020 году значительно выросло количество жалоб от предпринимательского сообщества.

Сергей Еремеев

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