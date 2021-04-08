Сторонников Навального и членов "Альянса врачей"* арестовали за акцию у стен ИК-2 Покрова

Петушинский райсуд Владимирской области решил наказать административным арестом сторонников Алексея Навального и членов "Альянса врачей"*, устроивших несколькими днями ранее сход у исправительной колонии №2 в Покрове, где политик отбывает срок, информирует "Апология протеста".

Так, 9 суток получила активистка Ксения Пахомова, 8 суток - председатель пермского отделения профсоюза Артем Борискин и на аналогичный срок отправится в спецприёмник его заместитель Валерия Меркулова.

На решения поданы апелляции.

Сегодня в Покрове должно пройти заседание по делу главы "Альянса врачей" Анастасии Васильевой, однако на нём она присутствовать не будет, поскольку в это же время будет находиться на суде по "санитарному делу" в Москве.

Напомним, акция "Альянса врачей" прошла 6 апреля у стен покровской ИК-2. Главное требование пришедших - допустить к Навальному врачей "извне". Из-за недопуска специалистов политик объявил голодовку. Результаты МРТ, сделанной в тюремной больнице выявили у него две грыжи и протрузию.

*"Альянс врачей" выполняет в России функцию НКО-иноагента