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15:19

Вишневский просит Беглова облегчить доступ небогатым семьям к детским лагерям

фото ЗакС политика Вишневский просит Беглова облегчить доступ небогатым семьям к детским лагерям

Петербургский депутат Борис Вишневский, столкнувшись с наплывом похожих жалоб, обратился к губернатору Александру Беглову по проблеме детских лагерей летнего отдыха. Из писем недовольных граждан следует, что в черте города чиновники в принципе отказываются открывать лагеря на летний период, тогда как в лагеря на территории области невозможно попасть до конца сентября на льготных условиях. В последнем случае действие специального сертификата, позволяющего компенсировать из бюджета 40% расходов, возобновится только с 1 октября.

"А цены в частные ДОЛ, как мне сообщают, начинаются с 50 тысяч рублей за 14 дней (ранее смена была 21 день, а теперь 14). То есть, отправить ребенка на  месяц в лагерь – 100 тысяч рублей. Что делать семьям с невысокими доходами? Держать детей все лето в городе?", - беспокоится политик.

В обращении к губернатору Вишневский призывает и открыть на лето городские лагеря, и поскорее начать выдачу сертификатов, поскольку, уверен он, в летних лагерях "точно не опаснее, чем в школе".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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