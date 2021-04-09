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11:54

В ЗакСе предложили позволить льготникам возвращать пакет соцуслуг в любое время года  

фото ЗакС политика В ЗакСе предложили позволить льготникам возвращать пакет соцуслуг в любое время года  

Петербургский парламент обсудит проект федерального закона, который предусматривает возможность льготнику отказаться от денежной компенсации и вернуть положенный ему набор социальных услуг: обеспечение лекарственными препаратами, предоставление путевки в санаторий, бесплатный проезд в пригородных электричках и к месту прохождения лечения. В пятницу, 9 апреля, документ одобрили на заседании комитета по законодательству ЗакСа.

Инициативу представили депутаты "Единой России" Галина Назарова и Денис Четырбок. Вместе с ними над проектом закона работали их однопартийцы Александр Тетердинко и Елена Киселева

В настоящее время льготник, которому положен пакет соцуслуг, может отказаться от него и получать денежную компенсацию. Ее сумма составляет 1211 рублей ежемесячно. Изменить свое решение и оформить возврат пакета можно только один раз в году – до 1 октября. При этом возобновится услуга только со следующего календарного года. Законопроектом предлагается предоставить льготнику возможность подавать заявление о возврате к соцпакету в любой период года, а возобновлять его предоставление – уже с первого числа следующего месяца. 

- Нередки случаи, когда, отказавшись от получения социальных услуг, гражданин по каким-либо причинам вновь нуждается в их предоставлении. Например, в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Но он вынужден ожидать окончания текущего года, чтобы у него вновь возникло право их получать, - заявила Назарова.

Несколько депутатов удивились тому, как новые правила смогут работать с учетом уже сформированных бюджетов. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков предложил искать "золотую середину".

- До бесконечности менять свое решение только по тому, что тебе это выгодно, неправильно. Нужно определиться. Как-то период установлен должен быть. К примеру, если мы меняем бюджет в течение года 1 или 2 раза, нужно к этому как-то привязываться, - сказал Шестериков.

Представитель КПРФ Александр Рассудов удивился тому, что депутаты решают, как работать органам исполнительной власти без привлечения к дискуссии самих представителей исполнительной власти.

- Такая чрезвычайная тройка без вызова обвиняемого даже приговор заслушать, - отметил он.  

С тем, что вопрос необходимо обсуждать с руководством комитетов по здравоохранению и социальной политике согласился и Шестериков. Депутат Четырбок обратил внимание, что в любом случае на первое место нужно ставить интересы человека, а не удобство работы чиновника. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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