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12:58

Вишневский подготовил законопроект об увеличении территорий ЗНОП в нуждающихся районах

фото ЗакС политика Вишневский подготовил законопроект об увеличении территорий ЗНОП в нуждающихся районах

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский разработал и внёс на рассмотрение коллег законопроект, согласно которому предлагается увеличить территории зелёных насаждений общего пользования в тех районах, где показатель обеспеченности населения ЗНОП не соответствует установленным в городе нормативам.

Таким образом депутат надеется защитить густо населенные районы - к примеру, Центральный - от ещё большей уплотнительной застройки.

Вишневский предлагает разбивать сады и парки на месте снесённых или демонтируемых зданий - в том случае, если дома не представляют исторической ценности и возведены до 1917 года: на месте бывшего здания в течение 20 лет по задумке парламентария следует размещать только зеленые насаждения общего пользования.

"Это, с одной стороны, позволит увеличить количество зеленых насаждений, а с другой - позволит во многом предотвратить "уплотнительную застройку" в исторической части Петербурга. Потому что поможет прекратить сознательное доведение владельцами до аварийности принадлежащих им (или полученных на инвестиционных условиях) зданий, чтобы таким путем расчистить место под новое строительство", - прокомментировал свою инициативу Вишневский.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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