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17:17

В Петербурге прошел одиночный пикет в поддержку Навального

фото ЗакС политика В Петербурге прошел одиночный пикет в поддержку Навального

Возле Гостиного двора в Петербурге днем 9 апреля активист Сергей Сажиенко провел одиночный пикет в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Мужчина держал плакат с требованием освободить политика: "Требую выполнить решение ЕСПЧ — немедленно освободить Ал. Навального"— было написано на картонке. 

— Я хочу, чтобы Россия выполняла международные обязательства, в том числе права человека, — заявил Сергей Сажиенко корреспонденту ЗАКС.Ру. 

Сотрудники полиции подошли через несколько минут после того, как активист развернул плакат. Представители правоохранительных органов проверили документы Сажиенко и потребовали прекратить публичную акцию. Сперва к мужчине подошли двое полицейских, но через десять минут количество силовиков увеличилось до девяти. Задерживать активиста не стали. 

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Оппозиционер Алексей Навальный находится в покровской колонии №2, где отбывает наказание по делу "Ив Роше". Ранее политик жаловался на проблемы со здоровьем и требовал оказать ему квалифицированную помощь. Его лечащий врач Анастасия Васильева была задержана 6 апреля у стен ИК-2, когда та приехала с требованием допустить ее к заключенному. 

 

Константин Леньков

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