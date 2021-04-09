Машина депутата ЗакСа Бочкова угодила в ДТП

Участником дорожной аварии на Петербургском шоссе днем 9 апреля стал автомобиль "Тойота камри", являющийся служебным для депутата петербургского парламента Юрия Бочкова, сообщает "Фонтанка". Автомобиль имеет характерные номера АОА.

Сам законотворец признал факт дорожно-транспортного происшествия, застигшего его по пути из Мариинского дворца в администрацию города Пушкина и не обернувшегося ни для кого из столкнувшихся людей травмами. Он отметил, что столкновение, в которое попали три машины, произошло на незначительной скорости. При этом Бочков ехал на пассажирском сиденье. По его версии, участникам движения помешало яркое солнце. "Тойоте" депутата ввиду серьезного повреждения передней части потребовалась эвакуация.

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