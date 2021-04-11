Депутат Бочков высадил миндальные деревья на фестивале "Японская весна" в Славянке

Депутат Законодательного собрания Петербурга Юрий Бочков поучаствовал в церемонии открытия фестиваля "Японская весна" в Славянке, сообщили в пресс-службе парламента Северной столицы.

Мероприятие прошло в рамках программы развития японо-российских отношений и укрепления связи между городами-побратимами.

Кроме Бочкова с приветственным словом на открытии фестиваля выступил атташе генконсульства Японии Сибуя Коити.

"Из таких событий строится и сохраняется дружба между народами. Микрорайону нужны новые центры притяжения жителей, и район обязательно будет насыщаться социальной инфраструктурой", - обратился к собравшимся Бочков.

В церемонии также были продемонстрированы боевые навыки спортивных команд "Айкидо Тендорю" и "Каратэ Сётокан". Выступил и коллектив барабанщиков "Тайко".

"На территории комплекса "Грин Парк" фестиваль собрал множество специалистов в различных сферах японской культуры. Жители смогут испытать себя в турнире по шахматам "ГО" от шахматного клуба "НАН", окунуться в мир живописи "Суми-Э" под руководством ведущего преподавателя студии живописи Юлии Егоровой, попробовать себя в искусстве "Икэбана" вместе с профессором института Икэнобо Ольгой Мальцевой", - рассказали о досуге, доступном для петербуржцев в Славянке, в пресс-службе ЗакСа.

Под конец Бочков вместе с участниками мероприятия высадил миндальные деревья на территории "Японского садика" в "Грин Парке".

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