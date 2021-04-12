ТАСС: Причиной пожара на Невской мануфактуре могло стать короткое замыкание

Причиной пожара в здании Невской мануфактуре могло стать короткое замыкание в электрощитовой, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Пожарные все еще борются с охватившим здание огнем, к тушению подключили вертолет, сообщил начальник управления МЧС по Петербургу Алексей Аникин. По словам источника, в помещении раздаются хлопки. МЧС сообщает, что угрозы обрушения всех конструкций здания нет.

Огонь охватил здание Невской мануфактуры днем 12 мая. Оно было построено в середине XIX века, считается памятником регионального значения. При тушении огня погиб пожарный, еще двоих госпитализировали с ожогами. Пламя распространилось на площадь в 10 тысяч кв. м., обрушилась кровля здания и перекрытия. Пожару присвоен наивысший, пятый ранг опасности. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, источники сообщали, что на Невской мануфактуре были "довольно серьезные нарушения требований пожарной безопасности", в том числе неисправные и отсутствующие элементы системы противопожарной защиты.

фото: sledcom.ru