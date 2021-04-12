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20:07

Пожар в "Невской мануфактуре" привел к обрушению здания

фото ЗакС политика Пожар в "Невской мануфактуре" привел к обрушению здания

Здание горящей "Невской мануфактуры" обрушилось, сообщает "Эхо Москвы в Петербурге". По информации СМИ, от основного здания остались только обломки. 

По информации ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о пожаре в "Невской мануфактуре" поступило около 12:35 часов. Сначала ему присвоили второй ранг, но меньше чем через час спасатели присвоили происшествию пятый ранг. К 16:00 часам площадь возгорания достигла 10 тысяч кв.м. и обрушилась кровля здания. 

ТАСС со ссылкой на МЧС сообщило, что при эвакуации людей из здания погиб один пожарный. Еще двое пострадали, уточнило СМИ. Официально МЧС информацию о погибшем не подтвердило. 

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело  по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Ведомство заявило о двух пострадавших пожарных и еще одном, которого пока не удалось найти.  

При тушении пожара использовали вертолет. К 18:00 часам огонь перекинулся на чердак соседнего здания, в котором располагается хостел "Мэрибэль", сообщили в МЧС.

"Невская мануфактура" представляет из себя шестиэтажное кирпичное здание. Объект использовался как офис-центр и складские помещения. Здание было построено в середине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения.

ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что первая версия причины пожара - короткое замыкание в электрощитовой. По данным издания "Бумага", в феврале-марте МЧС выявило нарушения пожарной безопасности в зданиях "Невской мануфактуры". Среди нарушений отсутствие оборудования систем автоматического пожаротушения, автоматической пожарной сигнализацией, дымоудаления, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передает "Бумага". По информации издания, также в горящем здании не проводились регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок автоматического пожаротушения - они были неисправны.  

Участок под мануфактурой готовился под застройку, пишет "Деловой Петербург". Согласно подготовленной "Студией 44" концепции, на месте планировали создать 330 тысяч кв.м жилья, включая квартиры-лофты в здании самой фабрики,яблоневый сад в центре квартала а также коммерческую и социальную инфраструктуру, сообщает издание. "ДП" со ссылкой на Службу госстройнадзора уточнило, что разрешение на строительство еще не выдано. Собеседники издания считают, что пожар упростит процесс согласования использования сгоревшего здания с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В самом ведомстве СМИ сообщили, что владелец в любом случае должен будет восстановить историческое здание. 

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фото: Михаил Масленников

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