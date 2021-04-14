Петербургский парламент перенесет заседание из-за послания Путина

Законодательное собрание 14 апреля рассмотрит вопрос о переносе очередного заседания со среды, 21 апреля, на четверг, 22 апреля.

В городском парламенте это объяснили оглашением послания президента Владимира Путина к Федеральному собранию, которое также назначено на среду.

Напомним, в предыдущие два года президентские послания тоже были в среду. В 2019 году ЗакСу пришлось перенести заседание, а в 2020 году депутаты собрались без спикера Вячеслава Макарова, который уезжал в Москву слушать выступление Путина.

Сергей Еремеев

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