Путин распорядился наградить вице-спикера Соловьева за активную деятельность

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров на заседании ЗакСа 14 апреля поздравил своего заместителя Сергея Соловьева с президентским указом о награждении медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Президент Владимир Путин распорядился наградить вице-спикера петербургского парламента за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Кроме того, Макаров поздравил депутата "Единой России", которого глава администрации Байконура на днях наградил памятной медалью за многолетнюю службу на космодроме.

Сергей Еремеев

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