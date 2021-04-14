Количество юрлиц в Петербурге за год уменьшилось на 14%

На начало 2021 года в Петербурге было зарегистрировано 239 тысяч юридических лиц, сообщил во время своего доклада в Законодательном собрании 14 апреля руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых.

По его словам, за год этот показатель снизился на 14%.

Около 82% всех юрлиц Петербурга находятся в реестре малого и среднего предпринимательства.

Индивидуальных предпринимателей на 1 января в регионе было зарегистрировано 177 тысяч. Этот показатель за год снизился на 2%.

Сергей Еремеев