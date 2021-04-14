Петербургская ФНС в 2020 году снизила количество проверок на треть

Количество выездных проверок управления Федеральной налоговой службы по Петербургу и Ленобласти в 2020 году уменьшилось на 32,5%. Об этом сообщил руководитель управления Александр Гнедых во время своего доклада в Законодательном собрании города 14 апреля.

- Это результат как моратория на их проведение, так и планомерно проводимой Федеральной налоговой службой работы по сокращению контрольных мероприятий с одновременным повышением их эффективности, - заявил Гнедых.

По его словам, в настоящее время под проверки попадает 1 из 3000 налогоплательщиков.

Гнедых отметил, что в результате контрольно-аналитических мероприятий управления в городской бюджет в 2020 году поступило 13,5 млрд рублей.

Напомним, представитель ФНС впервые выступил в Мариинском дворце с отчетом о проделанной работе.

Сергей Еремеев