Из-за "космического" фото Погорелова "Коммунисты России" требуют лишить его мандата

Фотография депутата ЗакСа Михаила Погорелова, на которой он предстает в костюме астронавта и которую впоследствии удалил из социальных сетей, вызвала возмущение у регионального отделения "Коммунистов России" и его лидера Сергея Малинковича. Последний не может простить парламентарию "гнусно-оранжевого" американского костюма и нашивки NASA

"Требуем от законодателей Петербурга немедленно лишить Погорелова мандата депутата Законодательного Собрания, как совершившего антипатриотический поступок! Также предлагаем ФСБ повнимательнее присмотреться к этому деятелю. Ну, а то, что затем он удалил возмутительное фото, только усиливает наши подозрения - заметал следы", - заявил Малинкович.

По его мнению, совершенное оппонентом можно расценить как вполне сознательный шаг.

"Ошибка, неведение исключены, Погорелов взрослый и даже пожилой человек, он прекрасно знает, где НАСА, а где Роскосмос. Видимо, у него не было другого выхода, может ему приказали", - рассудил коммунист.

Примечательно, что фотосессия исчезла со страницы единоросса после того, как ЗАКС.Ру в своем Telegram-канале обратил внимание на странности в его поздравлении с Днем космонавтики.

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