ЗакС поддержал инициативу о запрете сайтов торговцев стероидами и ядами

Законодательное собрание Петербурга в среду, 14 апреля, одобрило в первом чтении проект постановления, по которому в единый реестр запрещенных доменов можно будет включать сайты, торгующие сильнодействующими и ядовитыми веществами, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В качестве примера таких веществ авторы инициативы Анастасия Мельникова и Денис Четырбок (оба - "Единая Россия") перечислили в пояснительной записке несколько стероидных препаратов. Четырбок в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что её действие будет распространяться и на другие препараты.

"Сильнодействующие вещества можно приобрести в интернет-магазинах и на интернет-форумах, при этом отсутствуют правовые основания для блокирования сайтов, содержащих такую информацию", - также говорится в пояснительной записке.

Инициатива петербургских депутатов - федеральная. В случае окончательного принятия ЗакСом она будет направлена в Госдуму.

Единый реестр запрещенных доменов действует в России с 2012 года. Доступ к страницам, попавшим в этот "черный список", должен блокироваться провайдерами. Это, в частности, порнографические сайты, а также страницы с информацией о наркотических и психоделических веществах.

Сергей Еремеев

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