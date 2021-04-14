Глава Госсовета Крыма обогнал Вячеслава Макарова по уровню цитируемости в СМИ

Компания "Медиалогия" представила обновлённый рейтинг цитируемости в СМИ глав региональных законодательных органов власти. Речь идёт о марте текущего года.

Первенство досталось председателю Госсовета Крыма Владимиру Константинову. Второе место - у спикера Заксобрания Петербурга Вячеслава Макарова, и, наконец, "бронза" принадлежит главе парламента Краснодарского края Юрию Бурлачко.

Константинов отметился в СМИ о намерении подать судебные иски к трём гражданам Украины, перекрывшим Северо-Крымский канал. Также в прессе освещали участие чиновника в торжествах по случаю седьмой годовщины присоединения полуострова к России.

О Макарове, в свою очередь, писали ввиду заявления губернатора Петербурга Александра Беглова, предложившего выдвинуть спикера в депутаты Госдумы. ЗАКС.Ру рассказывал об этой ситуации. Кроме того, председатель городского парламента выражал соболезнования родным композитора Виктора Лебедева и объявлял кандидатов, достойных присвоения звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" в 2021 году.

Наконец, Бурлачко поведал о планах по развитию животноводства на Кубани и рассказал о темпах исполнения нацпроекта "Цифровая экономика" в Краснодарском крае.

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