Вандалы исписали ругательными словами вход в штаб Навального в Уфе

Офис штаба Навального в Уфе подвергся нападению вандалов: неизвестные изрисовали вход в помещение, которое он занимает, бранными словами, поделилась в разговоре с "МБХ медиа" координатор регионального филиала Лилия Чанышева.

"Изрисовали стену и входную группу свастикой и нецензурными словами. По моему мнению, за этим стоят либо власти, у которых руки чешутся от того, что я пошла на выборы в горсовет. Либо силовики, которые вчера изъяли у нас 4000 листовок за освобождение Навального", - предположила Чанышева.

Днём ранее, сотрудники башкирского центра "Э" отобрали у волонтёра штаба Дениса Рафикова четыре тысячи листовок "Свободу Навальному!", после чего его оштрафовали на три тысячи рублей.

Отметим, что в течение недели в регионах усилилось давление и нападки на штабы Навального: так, например, накануне полиция приходила к активистам в Воронеже, региональное отделение сети в Мурманске изрисовали свастиками внутри, а координатору петербургского штаба Ирине Фатьяновой назначили 10 суток административного ареста за организацию митинга 31 января.