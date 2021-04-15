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12:21

Силовики пришли с обыском в иркутский штаб Навального

фото ЗакС политика Силовики пришли с обыском в иркутский штаб Навального

Представители правоохранительных органов проводят обыск в штабе Алексея Навального в Иркутске, уведомил "Сибирь. МБХ медиа" активист Павел Харитоненко.

Он предположил, что силовики пришли из-за листовок штаба и движения "Новая Россия — свободная страна": ранее активисты опубликовали в соцсетях снимок с брошюрами.

"Партия листовок наших и штаба Навального там, мы разместили везде посты, что они будут, и они пришли. Об этом сообщил юрист наш Дмитрий Пономаренко, он как раз в штаб пришел, и туда начали ломиться сотрудники", - сообщил Харитоненко.

Добавим, что в течение недели в регионах усилилось давление и нападки на штабы Навального: так, например, накануне полиция приходила к активистам в Воронеже, региональное отделение сети в Мурманске изрисовали свастиками внутри, а в Уфе - написали ругательства на входе. Накануне координатору петербургского штаба Ирине Фатьяновой назначили 10 суток административного ареста за организацию митинга 31 января. 

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