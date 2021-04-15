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17:02

Вишневский обратился к вице-губернатору Соколову с просьбой обсудить будущее Конюшенного ведомства

фото ЗакС политика Вишневский обратился к вице-губернатору Соколову с просьбой обсудить будущее Конюшенного ведомства

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко") направил обращение вице-губернатору Максиму Соколову с просьбой провести публичное обсуждение возможной передачи здания Конюшенного ведомства инвестору для современного использования. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Вишневский в своем обращении ссылается на публикацию "Фонтанки", в которой говорится о возможной передачи здания на Конюшенной площади крупнейшему владельцу коммерческой недвижимости в России ГК "Киевская площадь" на 49 лет по ставке "1 рубль за 1 кв. м". По данным "Фонтанки", Смольный уже ознакомился с проектом, который подразумевает использование здания как точку общественного питания. 

Депутата от "Яблока" не устраивает возможное приспособление памятника архитектуры под объект общественного питания и "скрытность" ведения переговоров Смольного и инвесторов. По словам Вишневского, в феврале 2021 года городские власти отрицали наличие предложений к комитету по инвестициям, которые затрагивали бы здание Конюшенного ведомства. 

"Такой способ обсуждения судьбы одного из самых значимых памятников архитектуры Санкт-Петербурга мне представляется совершенно неприемлемым. Как неприемлемым представляется и планируемое использование здания" - говорится в обращении. 

Депутат просит провести публичное совещание совместно с представителями  ВООПИиК, градозащитниками и депутатами Законодательного собрания, чтобы обсудить все возможные варианты использования здания. 

Группа компаний "Киевская площадь" в 2019 году возглавила рейтинг самых богатых компаний, занимающихся недвижимостью, по версии Forbes. Им принадлежит 3,9 млн кв. м коммерческой недвижимости. В активы компании входят ТРЦ "Европейский", гостиница "Украина" и спортивный комплекс "Олимпийский".  

Константин Леньков


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