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17:53

КГИОП снабдит управляющие компании Петербурга книгами о витражах

фото ЗакС политика КГИОП снабдит управляющие компании Петербурга книгами о витражах

В Петербурге вышла в свет вторая книга из серии, посвященной витражам, в которой рассказывается об истории витражных окон на Петроградской стороне по 110 адресам, передает пресс-служба КГИОП. Руководство комитета намерено повлиять на управляющие компании и их подход к внешнему виду городу, раздав часть тиража.

"Уверен, что этим мероприятием мы поставим жирную точку продолжающимся попыткам УК в ходе текущего ремонта наших жилых домов заменять витражные полотна на обычные пластиковые окна", - произнес на презентации тома глава Петроградского района Иван Громов.

В комитете напомнили, что ответственность за самовольную замену исторических окон никуда не делась. На презентации глава КГИОП Сергей Макаров вспомнил пример одного гражданина, который обрадовался замене витражного окна на пластиковое.

"Эта прекрасная книга как раз, в том числе, для того человека. Потому что, глядишь, прочитав ее, осознает, что живёт в невероятной красоте, и начнет о ней заботиться", - отметил чиновник Смольного.

Дополнительной защитой для витражей служит расширяющийся электронный реестр исторических объектов Петербурга, не внесенных в список памятников культурно-исторического наследия. У каждого такого сооружения будет иметься свой паспорт, доступный всем желающим узнать об истории объекта и его текущем состоянии. В случае с витражами Петроградской стороны чиновники пообещали пополнить реестр напрямую сведениями из только что вышедшей книги.

сайт: kgiop.gov.spb.ru


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