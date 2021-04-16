Дивинский снова стал самым богатым депутатом Государственной думы из Петербурга

На сайте Государственной думы 16 апреля опубликовали декларации депутатов парламента. Самым богатым петербургским депутатом по-прежнему остается Игорь Дивинский, а вот о самом низком доходе отчитался Сергей Вострецов.

В своей декларации за 2020 год депутат Государственной думы Игорь Дивинский указал годовой доход в размере почти 33 млн рублей, что стало самым большим показателем среди всех представителей Петербурга в Думе. Дивинский имеет недвижимость общей площадью 2,8 тысяч кв. метров: квартира на 124 кв. метров, дом на 508 кв. метров и земельный участок на четверть гектара.

Доход Евгения Марченко за 2020 год составил 16,2 млн рублей, что значительно больше, чем годом ранее – в 2019 году он указал доход меньше нынешнего в четыре раза. Видимо, депутат продал земельный участок площадью 600 кв. метров, дом на 75 кв. метров и долю в квартире площадью 46 кв. метров.

Замыкает тройку лидеров по доходам среди представителей Петербурга в Госдуме Владимир Катенев с доходом в 11,7 млн рублей, что на 6 млн меньше, чем заработала за прошлый год его жена. Катенев задекларировал дом площадью 500 кв. метров и три земельных участка общей площадью 5,8 тысяч кв. метров.

Сын киномушкетера, единоросс Сергей Боярский отчитался о доходе в 9,9 млн рублей. В декларации он указал два автомобиля: Lexus GS350 и Mercedes-Benz SL 500.

Владимир Бортко из КПРФ указал в декларации 8,7 млн рублей в качестве годового дохода и три объекта недвижимости: квартиру, дом и дачный земельный участок площадью 940 кв. метров. Передвигается режиссер на недавно приобретенном BMW X7 XDRIVE 40I, цена которого начинается от 7 млн рублей.

Член фракции "Справедливая Россия" Елена Драпеко указала доход в 8 млн рублей. Кроме выросшего годового дохода в ее отчете ничего не изменилось. В собственности – все та же Toyota Aurus и земельные участки для садоводства.

У Юрия Петрова из "Единой России" годовой доход составил 6,4 млн рублей. Новой собственности у него за прошедший год не появилось: земельный участок без права размещения скота и птицы площадью 2930 кв. метров, жилой дом, квартира и гараж.

В 2020 году Виталий Милонов заработал на 600 тысяч рублей больше, чем годом ранее – 6 млн рублей.

Сергей Пателеев, Олег Лавров, Олег Нилов, Михаил Романов и Сергей Вострецов задекларировали доходы менее 6 млн рублей. Самым "бедным" оказался Сергей Вострецов с годовым доходом в 5,5 млн рублей.

Константин Леньков

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