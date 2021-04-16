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16 апреля, 20:20

Дивинский снова стал самым богатым депутатом Государственной думы из Петербурга

фото ЗакС политика Дивинский снова стал самым богатым депутатом Государственной думы из Петербурга

На сайте Государственной думы 16 апреля опубликовали декларации депутатов парламента. Самым богатым петербургским депутатом по-прежнему остается Игорь Дивинский, а вот о самом низком доходе отчитался Сергей Вострецов. 

В своей декларации за 2020 год депутат Государственной думы Игорь Дивинский указал годовой доход в размере почти 33 млн рублей, что стало самым большим показателем среди всех представителей Петербурга в Думе. Дивинский имеет недвижимость общей площадью 2,8 тысяч кв. метров: квартира на 124 кв. метров, дом на 508 кв. метров и земельный участок на четверть гектара. 

Доход Евгения Марченко за 2020 год составил 16,2 млн рублей, что значительно больше, чем годом ранее – в 2019 году он указал доход меньше нынешнего в четыре раза. Видимо, депутат продал земельный участок площадью 600 кв. метров, дом на 75 кв. метров и долю в квартире площадью 46 кв. метров. 

Замыкает тройку лидеров по доходам среди представителей Петербурга в Госдуме Владимир Катенев с доходом в 11,7 млн рублей, что на 6 млн меньше, чем заработала за прошлый год его жена. Катенев задекларировал дом площадью 500 кв. метров и три земельных участка общей площадью 5,8 тысяч кв. метров. 

Сын киномушкетера, единоросс Сергей Боярский отчитался о доходе в 9,9 млн рублей. В декларации он указал два автомобиля: Lexus GS350 и Mercedes-Benz SL 500. 

Владимир Бортко из КПРФ указал в декларации 8,7 млн рублей в качестве годового дохода и три объекта недвижимости: квартиру, дом и дачный земельный участок площадью 940 кв. метров. Передвигается режиссер на недавно приобретенном BMW X7 XDRIVE 40I, цена которого начинается от 7 млн рублей. 

Член фракции "Справедливая Россия" Елена Драпеко указала доход в 8 млн рублей. Кроме выросшего годового дохода в ее отчете ничего не изменилось. В собственности – все та же Toyota Aurus и земельные участки для садоводства. 

У Юрия Петрова из "Единой России" годовой доход составил 6,4 млн рублей. Новой собственности у него за прошедший год не появилось: земельный участок без права размещения скота и птицы площадью 2930 кв. метров, жилой дом, квартира и гараж. 

В 2020 году Виталий Милонов заработал на 600 тысяч рублей больше, чем годом ранее – 6 млн рублей. 

Сергей Пателеев, Олег Лавров, Олег Нилов, Михаил Романов и Сергей Вострецов задекларировали доходы менее 6 млн рублей. Самым "бедным" оказался Сергей Вострецов с годовым доходом в 5,5 млн рублей. 

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Константин Леньков


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