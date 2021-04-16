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16 апреля, 20:29

Вишневский: В сквере Николая Львова будут митинговать только те, кто рядом с ним живет

фото ЗакС политика Вишневский: В сквере Николая Львова будут митинговать только те, кто рядом с ним живет

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский считает обновление списка гайд-парков недостаточным. Он пообещал ЗАКС.Ру и дальше бороться за то, чтобы в перечень вошло больше площадок в центре города.

- В частности, я предлагаю использовать Пионерскую площадь у ТЮЗа. Мне кажется, это одно из самых удобных мест, где можно собираться, - сказал депутат. - На Шпалерной улице мы предлагали сделать гайд-парк, на Греческой площади. Я считаю, что давно уже нужно изменить закон и Дворцовую площадь сделать таким местом. Она вполне удовлетворяет всем условиям, необходимым для проведения митингов.

Площадку в сквере Николая Львова, которая дополнила перечень гайд-парков, Вишневский считает не самым удачным местом для публичных акций.

- Там будут митинговать только те, кто живет у метро "Пролетарская", - отметил парламентарий. 

Возвращение в список гайд-парков площади Ленина, по словам Вишневского, было ожидаемо. Ее исключение было связано с технической ошибкой, сказал депутат. 

Напомним, список гайд-парков Петербурга обновил губернатор Александр Беглов. Вместо сада имени 30-летия Октября площадкой для проведения публичных акций стал сквер Николая Львова. Кроме того, в перечне осталась площадь Ленина, где в последнее время петербуржцы митинговали чаще всего, и еще шесть мест в различных зеленых зонах города. В числе гайд-парков с 2017 года нет ни одного участка Центрального района города.


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