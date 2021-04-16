Резник назвал ситуацию вокруг ФБК* "политическими репрессиями"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник высказался по поводу требования прокуратуры о признании Фонда борьбы с коррупцией* и Штабов Навального экстремистскими организациями.

- Я уже написал, что думаю по этому поводу. Попросил считать меня иноагентом, сотрудником ФБК и Штаба Навального. Я считаю, что все честные люди должны присоединиться. Так и проявляется солидарность. Я не знаю, как это правильно сформулировать без мата. Вот мы говорим о массовых политических репрессиях? Вот они, - заявил Резник в разговоре с ЗАКС.Ру.

Прокуратура Москвы 16 апреля направила иск в Московский городской суд с требованием признать ФБК и Штабы Навального экстремистскими организациями.

"Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" - говорится на сайте ведомства.

Политолог Александр Конфисахор рассказал ЗАКС.Ру, что, по его мнению, сейчас все работает против оппозиционеров. Он считает, что государство сделает все возможное, чтобы закрыть сторонников Навального "по полной программе".

- Сейчас будут навешивать всякие возможные ярлыки, чтобы расширить возможное поле уголовного преследования. Наверняка найдут там лозунги, высказывания, которые подведут под эту статью. Совершенно логично, совершенно понятно, - прокомментировал ситуацию Конфисахор, доцент кафедры политической психологии СПбГУ.

В случае признания организации экстремистской, организаторам грозит уголовная ответственность по ст. 282 УК РФ. "Уголовка" также грозит за работу и финансирование экстремистской организации.

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

Константин Леньков

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