На Невском проспекте прошли одиночные пикеты в поддержку ФБК*

Возле Казанского собора в Петербурге 17 апреля активистки провели одиночные пикеты в поддержку Фонда борьбы с коррупцией.

Независимые активистки Евгения Сметанкина и Марина Ширяева вышли на Невский проспект с плакатами с текстом "Правда не экстремизм. Я не перестану поддерживать ФБК" и "Ищешь правду? Сядешь за экстремизм". Девушки выступают против попыток властей признать ФБК и Штабов Навального экстремистскими организациями.

Сотрудники полиции задерживать участников пикета не стали, ограничившись проверкой документов и предупреждением о запрете публичных мероприятий на период действия антикоронавирусных ограничений, установленных постановлением правительства Петербурга №121.

Недалеко от места проведения пикетов припаркован автомобиль полиции. Дежурят сотрудники правоохранительных органов и возле метро "Гостиный двор", хотя никаких акций там не проводится.

Накануне пикетов, 16 апреля, стало известно об иске московской прокуратуры с требованием признать ФБК и Штабы Навального экстремистскими организациями. По мнению ведомства, деятельностью этих организаций является "создание условий для изменения основ конституционного строя".

*Минюст внес ФБК в реестр НКО-иностранных агентов

Константин Леньков