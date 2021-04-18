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18 апреля, 10:24

"Ответственность несете лично вы": Региональные депутаты обратились к Путину из-за здоровья Навального

фото ЗакС политика "Ответственность несете лично вы": Региональные депутаты обратились к Путину из-за здоровья Навального

Группа региональных депутатов написала обращение президенту Владимиру Путину с требованием повлиять на ситуацию с Алексеем Навальным, чьё состояние здоровья заметно ухудшилось на фоне голодовки, объявленной им из-за недопуска лечащих врачей. Письмо приводит депутат петербургского парламента Максим Резник.

"Происходящее по отношению к Навальному мы расцениваем как покушение на жизнь политического деятеля, совершаемое по мотивам личной и политической ненависти. Ответственность за жизнь Алексея Навального на территории РФ, в том числе в местах лишения свободы, несете лично вы, президент Российской Федерации, – и перед самим Навальным, и перед его родными, и перед всем миром", - констатируют обратившиеся.

Кроме допуска врачей к политику авторы манифестации требуют пересмотра дел и свободы для всех политических заключенных, к которым, среди прочих, причисляется также Навальный.

Под обращением оставили свои подписи депутат ЗакСа Борис Вишневский, депутат ЗС Карелии Эмилия Слабунова, парламентарии из Мосгордумы Дарья Беседина, Евгений Бунимович, Максим Круглов, Сергей Митрохин, Евгений Ступин, Михаил Тимонов, а также члены Псковского областного Собрания депутатов Артур Гайдук и Лев Шлосберг.

Накануне группа врачей воззвала к главе ФСИН с призывом допустить их к политику, поскольку на фоне голодовки, которую он начал 31 марта, у него развилась почечная недостаточность и обострились другие заболевания. Всё это вкупе может привести к смерти оппозиционера, считают медики.


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