Макаров рассказал школьникам о развале СССР "из-за слабости Горбачева"

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров в понедельник, 19 апреля, провел урок парламентаризма в гимназии №70, сообщает корреспондент ЗАКС.Ру.

Спикер ЗакСа начал общение со школьниками с небольшого выступления, во время которого рассказал о предстоящем 115-летии российского парламентаризма. Рассуждая о первом созыве Государственной думы 1906 года, Макаров высказался о непростых временах в истории страны. Особенно подробно спикер остановился на 1917 и 1991 годах.

- Я неоднократно об этом заявлял, в том числе и с высоких трибун, что касается Советского Союза, который мы тоже не удержали в 1991 году из-за слабости тогдашнего руководства. В частности, Горбачева, - заявил Макаров. - Если бы был сильный парламент, сильный российский парламентаризм, я убеждён в том, что Российская империя, также как и Советский Союз, как две великие державы, обязательно сохранились бы на планете Земля. Из этого исходите, ребята.

После Макаров задавал школьникам вопросы о принципах парламентской деятельности: фракциях, депутатах, законотворчестве, повестке дня и так далее. После правильных ответов гимназистам демонстрировали ролики из видеословаря, подготовленного ЗакСом, а спикер рассказывал о коллегах-депутатах.

Макаров отметил, что всегда отвечает на обращения в свой адрес. Он рассказал, что иногда получает их на записках во время службы в храме и все равно не оставляет без ответа.

Также спикер призвал школьников к бдительности в интернете, поскольку "киберпространство становится зоной политического терроризма".

При этом Макаров заявил, что хорошо знает молодое поколение, потому что иногда выходит играть с подростками в различные спортивные игры и параллельно общается с ними об их проблемах.

Сергей Еремеев

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