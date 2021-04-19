Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

15:23

Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

фото ЗакС политика Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

Муниципальное образование "Светлановское" предложило внести изменения в петербургский закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Муниципалы хотят более подробно расписать статьи документа, добавив туда пункты из Федерального закона о митингах. В частности, сейчас пункт 1 статьи 2 гласит, что уведомление о публичном мероприятии подается в установленный федеральным законом срок. Мундепы предложили сразу прописать в городском законе, что уведомление подается в срок от 15 до 10 дней до мероприятия и другие аналогичные нормы. 

Отдельное внимание депутаты "Светлановского" уделили транспортным средствам. Муниципалы прописали в законопроекте, что при проведении мероприятия на "объектах транспортной инфраструктуры" автомобили могут использоваться только людьми с действующими водительскими правами. Использовать машины законопроект запрещает на ремонтируемых дорогах, на выделенных полосах для маршрутного транспорта, в охранных зонах, на памятниках истории и культуры и на ряде площадей: Дворцовой, Исаакиевской, Восстания, Растрелли, Пролетарской диктатуры. 

Также депутаты МО "Светлановское" хотят добавить в петербургский закон пункт о том, что для одиночного пикетирования уведомление не требуется, если человек не планирует использовать "быстровозводимую сборно-разборную конструкцию". В ином случае и при пикетировании группой лиц власти должны рассмотреть уведомление в день его подачи, если до акции осталось менее пяти дней. 

Муниципальное образование предложило включить в закон разъяснение некоторых терминов: публичное мероприятие, специально отведенные места, транспорт общего пользования и другое. Также мундепы хотят прописать в документе, что материально-техническое обеспечение ложиться на плечи организаторов - они должны заплатить за все сами. 

София Саттарова

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

14:17 ЗакС Петербурга подготовил "парламентский видеословарь"

13:59 Макаров рассказал школьникам о развале СССР "из-за слабости Горбачева"

10:41 Анохин объявил об уходе из "Единой России"

17 апреля, 17:04 Вишневский и представитель ККИ встретились с защитниками Полежаевского парка

17 апреля, 13:26 Депутаты ЗакСа и муниципалитетов Петербурга присоединились к заявлению в защиту редакторов журнала DOXA

16 апреля, 20:29 Вишневский: В сквере Николая Львова будут митинговать только те, кто рядом с ним живет

16 апреля, 17:10 Депутаты Заксобрания предложили запретить осужденным получать гонорары за интервью

16 апреля, 16:57 "Молодого Шнурова отодвинут в сторону": В ЗакСе обсудили поправки в закон об уличных музыкантах

16 апреля, 15:42 Депутат Цивилев просит ГИБДД проверить сервисы аренды самокатов

16 апреля, 14:56 В СПбГУ ответили Вишневскому на запрос об отчислении активистки "Весны"

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:21 Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" оценили в 97,6%

17:03 На губернаторский прием Беглова в стиле "джаз" выделили 15 млн рублей

16:58 Фонд капремонта не согласился с нарушениями, выявленными КСП в ходе проверки

16:28 Акция "Бессмертный полк" пройдёт 9 мая в онлайн-формате

15:58 Суд согласился допросить полицейского по делу Пивоварова о "нежелательной организации"

15:55 Процесс о признании ФБК* экстремистской организацией начнется 26 апреля

15:43 Суд оставил экс-полицейских по делу Голунова в СИЗО до середины лета

15:24 Глава СПЧ обратился к Бастрыкину с письмом в связи с делом против журналистов DOXA

15:23 Муниципал: Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

15:00 В Генпрокуратуре заявили об административной и уголовной ответственности перед митингами 21 апреля

14:58 Многодетная мать из Петрозаводска предстанет перед судом за репост записи об акции 31 января

14:36 СК возбудил дело после падения лепнины на коляску с ребенком на Московском проспекте

14:27 Глава Коми в третий раз за год отправил в отставку главу Минздрава республики

14:17 ЗакС Петербурга подготовил "парламентский видеословарь"

13:59 Макаров рассказал школьникам о развале СССР "из-за слабости Горбачева"

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru