Депутаты МО "Светлановское" предложили изменить закон о митингах

Муниципальное образование "Светлановское" предложило внести изменения в петербургский закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Муниципалы хотят более подробно расписать статьи документа, добавив туда пункты из Федерального закона о митингах. В частности, сейчас пункт 1 статьи 2 гласит, что уведомление о публичном мероприятии подается в установленный федеральным законом срок. Мундепы предложили сразу прописать в городском законе, что уведомление подается в срок от 15 до 10 дней до мероприятия и другие аналогичные нормы.

Отдельное внимание депутаты "Светлановского" уделили транспортным средствам. Муниципалы прописали в законопроекте, что при проведении мероприятия на "объектах транспортной инфраструктуры" автомобили могут использоваться только людьми с действующими водительскими правами. Использовать машины законопроект запрещает на ремонтируемых дорогах, на выделенных полосах для маршрутного транспорта, в охранных зонах, на памятниках истории и культуры и на ряде площадей: Дворцовой, Исаакиевской, Восстания, Растрелли, Пролетарской диктатуры.

Также депутаты МО "Светлановское" хотят добавить в петербургский закон пункт о том, что для одиночного пикетирования уведомление не требуется, если человек не планирует использовать "быстровозводимую сборно-разборную конструкцию". В ином случае и при пикетировании группой лиц власти должны рассмотреть уведомление в день его подачи, если до акции осталось менее пяти дней.

Муниципальное образование предложило включить в закон разъяснение некоторых терминов: публичное мероприятие, специально отведенные места, транспорт общего пользования и другое. Также мундепы хотят прописать в документе, что материально-техническое обеспечение ложиться на плечи организаторов - они должны заплатить за все сами.

София Саттарова