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19 апреля, 18:18

Суд арестовал экс-главу штаба Навального в Петербурге на 7 суток

фото ЗакС политика Суд арестовал экс-главу штаба Навального в Петербурге на 7 суток

Октябрьский районный суд Петербурга 19 апреля отправил Дениса Михайлова, бывшего координатора регионального штаба Алексея Навального, под административный арест на 7 суток, сообщается в соцсетях правозащитной организации "Апология протеста".

Суд признал Михайлова виновным в правонарушении по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП за участие в несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального 31 января. Активиста задержали утром 19 апреля. Он был доставлен в 1 отдел полиции для составления протокола. Рассмотрение началось только под конец рабочего дня. 

Нынешняя глава петербургского Штаба Навального Ирина Фатьянова сейчас находится в спецприемнике на Захарьевской улице, где отбывает наказание в виде 10 суток административного ареста за публикацию видеоролика с призывом принять участие в акции 31 января. 

Сторонники Навального 18 апреля объявили о проведении новой акции протеста в день послания президента Федеральному собранию 21 апреля, не дождавшись полумиллиона регистраций на сайте "Свободу Навальному". За два дня до этого прокуратура направила в Мосгорсуд иск о признании ФБК* и Штабов Навального экстремистскими организациями. Рассмотрение требований прокуратуры назначили на 26 апреля

 

*Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов на территории России

Константин Леньков

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