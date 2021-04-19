Муниципалы Петербурга и Ленобласти призвали оказать Навальному должную медицинскую помощь

Депутаты советов ряда муниципальных округов Петербурга и Ленобласти подписали открытое письмо с призывом оказать качественную медицинскую помощь Алексею Навальному исправительной колонии. Письмо подписали 84 депутата.

Мундепы заявили, что физическое состояние Навального "далеко от нормального", условия его содержания "бесчеловечны и близки к пытке", и к политику не оказывают должной медицинской помощи, что "может привести к серьёзным осложнениям".

"К сожалению, все написанные Алексеем заявления были оставлены без внимания, из-за чего ему пришлось пойти на экстренные меры и объявить голодовку. Печально осознавать, что эта мера, пусть и может привести к ухудшению его состояния, является единственной возможностью добиться того, на что должен иметь право любой человек — медицинской помощи", - заявили мундепы.

Они требуют от ФСИН и "от всех компетентных ведомств и политического руководства страны" безотлагательно оказать Навальному "должную медицинскую помощь".

Ранее с обращением в поддержку Навального выступили депутаты региональных парламентов, в том числе - ЗакСа Петербурга.

Напомним, Навальный в колонии столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Сообщалось, что у него сильные боли в спине и проблемы с ногой, МРТ показало, что у него две грыжи и протрузия. Также у Навального были скачки температуры до 39 градусов. Кроме того, Навальный рассказывал, что по ночам его регулярно будят из-за проверок сотрудников колонии: он поставлен на учет как склонный к побегу.

Лечащие врачи Навального опубликовали результаты его биохимического анализа крови, из которых следует, что состояние политика в колонии критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Навальный почти три недели держит голодовку, требуя допустить к нему в колонию квалифицированных медицинских специалистов.