КГИОП подал иск о восстановлении "Невской мануфактуры"

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области об обязании АО "Невская мануфактура" выполнить комплекст противоаварийных работ и реставрацию на сгоревшем объекте ("Комплекс построек фабрики товарищества шерстяных изделий "Торнтон"), сообщили в ведомстве. Комитет хочет, чтобы противоаварийные работы были выполнены в течение шести месяцев после принятия соответствующего решения судом, а реставрацию - за 48 месяцев.

Если организация не будет исполнять распоряжение, то она должна заплатить неустойку - 100 тысяч рублей единоразово, считает ведомство. Там же отметили, что простя суд установить плату в еще 200 тысяч рублей за каждый месяц простоя.

Ранее председатель комитета Сергей Макаров заявил, что сгоревшее здание можно только отреставрирорвать. Ничего другого строить нельзя, подчеркнул глава ведомства.

Напомним, "Невская мануфактура" загорелась 12 апреля. Огонь окончательно удалось побороть только на пятые сутки, в пожаре погиб один сотрудник МЧС. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. Гендиректор компании "Невская мануфактура" и его заместитель арестованы. СК возбудил дело о причинении смерти по неосторожности. Гендиректор компании "Невская мануфактура" и его заместитель арестованы.

Акционер АО "Невская мануфактура" Алексей Устаев направил письмо губернатору Петербурга Александру Беглову, в котором подтвердил намерение провести реставрацию объектов исторического наследия, сообщили в администрации города. Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кононов считает, что на восстановление здания уйдет не менее пяти лет.

фото: Михаил Масленников

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