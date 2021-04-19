Глава фракции ЕР в ЗакСе Тетердинко отчитался о самом большом доходе среди депутатов

Законодательное собрание Петербурга вечером 19 апреля опубликовало отчет о доходах и имуществе депутатов за 2020 год. Из документа следует, что самый большой доход получил глава фракции "Единая Россия" Александр Тетердинко - 15 млн рублей, в 2019 году сумма составила 2,8 млн рублей.

В списке собственности у депутата появился земельный участок площадью в 1,7 тысяч кв.м и жилой дом на 318 кв.м. Также среди недвижимости значится квартира в 103,3 кв.м, но больше нет жилплощади в 60,4 кв.м.

В декларации сказано, что Тетердинко продал одну квартиру, получил целевой кредит, добавил накопления и приобрел участок земли с домом. Полученная от продажи квартиры сумма может учитываться как полученный за год доход.

Супруга Тетердинко также увеличила свой доход. В 2019 году она получила 134 тысячи рублей, а в 2020 году - 480 тысяч рублей. Она владеет квартирой на 45,4 кв.м. В пользовании у нее и у дочери депутата квартира в 103,3 кв.м.

Спикер ЗакСа и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров отчитался о доходе в 4,36 млн рублей, в 2019 году - 4,17 млн рублей. В собственности у него все так же ничего нет кроме автомобиля "Волга", а в пользовании - квартира супруги в 50,6 кв.м. Помимо этого жена Макарова владеет еще одной квартирой (51,3 кв.м), долями в земельном участке (802 кв.м) и садовом доме (75,5 кв.м). Ее доход в 2020 году составил 189 тысяч рублей.

София Саттарова

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