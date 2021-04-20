ЕСПЧ потребовал от властей России рассказать об условиях содержания Навального в колонии

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу на условия содержания Алексея Навального в исправительной колонии № 2 в Покрове, сообщается на сайте суда.

ЕСПЧ задал российским властям несколько вопросов. В том числе - совместимо ли содержание Навального с правом на жизнь, каково нынешнее состояние политика, не попадает ли его состояние и доступное лечение под статьи о запрете на пытки и бесчеловечное отношение и есть ли объективные препятствия для того, чтобы не выполнять требование о его освобождении.

ЕСПЧ указал, что рассмотрению жалобы Навального отдан приоритет. Суд ждет ответы от российского правительства до 12 июля.

В феврале ЕСПЧ потребовал от российских властей немедленно освободить Навального в соответствии со статьей 39 регламента суда. Эта статья гласит, что ЕСПЧ в исключительных случаях может принять обеспечительные меры, касающиеся жизни и здоровья человека, и эти меры обязательны к исполнению государством, к которому они обращены.

Министр юстиции Константин Чуйченко, комментируя это решение, заявил, что требование ЕСПЧ невыполнимо, потому что на это нет правовых оснований в соответствии с российским законодательством. По версии министра, это решение – грубое вмешательство в работу судов суверенного государства.

Напомним, Навальный в колонии столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Сообщалось, что у него сильные боли в спине и проблемы с ногой, МРТ показало, что у него две грыжи и протрузия. Также у него были скачки температуры до 39 градусов. Кроме того, Навальный рассказывал, что по ночам его регулярно будят из-за проверок сотрудников колонии: он поставлен на учет как склонный к побегу.

Лечащие врачи Навального 18 апреля опубликовали результаты его биохимического анализа крови, из которых следует, что состояние политика в колонии критическое, у него развивается почечная недостаточность и в любой момент может отказать сердце. Навальный почти три недели держит голодовку, требуя допустить к нему в колонию квалифицированных медицинских специалистов.

19 апреля ФСИН объявила о переводе Навального из исправительной колонии №2 в стационар больницы для осужденных в ИК-№3. Состояние политика при этом в службе называют удовлетворительным.

фото: Екатерина Хабидулина / ЗАКС.Ру